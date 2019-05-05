05.05.2019 | 10:13

Челябинский тракторный завод, который входит в состав госкорпорации «Ростех», планирует в 2019 году собрать первый бронированный трактор для обезвреживания мин. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте госкорпорации.

Как отмечается, конструкторы предприятия разработали минный трал для бронированных тракторов Б10М2С и Б12С, который позволит обезвреживать противопехотные и противотанковые мины. Кроме того, в конструкцию машин внесут изменения для защиты экипажа в случае взрыва.

«Так, если трал вдруг наедет на взрывное устройство, значительно более мощное, чем мина, расположенный спереди мотор трактора убережет оператора от последствий взрыва», — рассказали в «Ростехе».

Там также пояснили, что тракторы с минным тралом отличаются большей маневренностью и моторесурсом, чем танки-тральщики, при этом их изготовление обходится гораздо дешевле.

В марте сообщалось, что на «Уралвагонзаводе» задумались о роботизации танка Т-90МС. Отмечалось, что в настоящее время машина уже имеет такой уровень цифрового обеспечения, что «переход к безлюдному варианту напрашивается сам собой».