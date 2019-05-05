Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|5 мая 2019|13:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
  72.31  |  $  64.63
 

В стране и мире | В России соберут первый боевой трактор

05.05.2019|10:13
Печать

Челябинский тракторный завод, который входит в состав госкорпорации «Ростех», планирует в 2019 году собрать первый бронированный трактор для обезвреживания мин. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте госкорпорации.

Как отмечается, конструкторы предприятия разработали минный трал для бронированных тракторов Б10М2С и Б12С, который позволит обезвреживать противопехотные и противотанковые мины. Кроме того, в конструкцию машин внесут изменения для защиты экипажа в случае взрыва.

«Так, если трал вдруг наедет на взрывное устройство, значительно более мощное, чем мина, расположенный спереди мотор трактора убережет оператора от последствий взрыва», — рассказали в «Ростехе».

Там также пояснили, что тракторы с минным тралом отличаются большей маневренностью и моторесурсом, чем танки-тральщики, при этом их изготовление обходится гораздо дешевле.

В марте сообщалось, что на «Уралвагонзаводе» задумались о роботизации танка Т-90МС. Отмечалось, что в настоящее время машина уже имеет такой уровень цифрового обеспечения, что «переход к безлюдному варианту напрашивается сам собой».

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|05.05.2019 11:24|

это вместо танка армата

Гость|05.05.2019 11:27|

Так это уже было! "Мирный советский комбайн с вертикальным взлётом"

Гость|05.05.2019 12:40|

А мирный трактор, такой чтоб был по характеристикам лучше, чем Джон Диры и НьюХолланды, и с надёжностью чтоб все окей, слабо собрать?

Гость|05.05.2019 13:02|

А унитаз на этом тракторе будет?))

Гость|05.05.2019 13:40|

ОВОД В

Надев наручники на Право и Закон, наш Путин вновь залез на трон! А, чтобы трон стоял прочней, приказ жандармам бить людей!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!