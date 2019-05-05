05.05.2019 | 13:41

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР. Документ датирован 4 мая 1919 года. Об этом сообщил местный житель Александр Олексюк на своей странице в Facebook.

«Вот что значит — основательность: уже и страны такой нет, и современные школьники путают Брежнева с Хрущевым, а об Андропове вообще никогда не слышали, и все поросло быльем, репьем и колокольчиками, а бланки Минздрава СССР — в ходу. Видимо, их напечатали сразу на 30 лет вперед, или на 300», — написал отец ребенка и приложил к посту фото бланка. Его форма была утверждена в 1988 году.

На бланке стояли первые цифры года — «19» вместо «20». Врач дописал последние две цифры текущего года, и в итоге рецепт оказался датирован 1919-м.

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