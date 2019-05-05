05.05.2019 | 11:50

В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. Видеоролик опубликован в субботу, 4 мая, в паблике «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте».

На кадрах видны горящие машины, которые ударом отбросило на обочину.

Как уточняет «Кубань-24», ДТП произошло из-за того, что в зоне действия знака «Обгон запрещен» 60-летний водитель автомобиля Hyundai Accent совершил обгон с выездом на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Verna, в котором, предположительно, находились Маловичко и Зуева.

Авария произошла в пятницу, 3 мая, в 17:30 около станицы Рязанской на трассе Белореченск — Нижневеденеевский. В результате оба автомобиля-участника ДТП загорелись. Жертвами стали пассажир Hyundai Accent и три пассажира второго авто, еще двое — предполагаемый виновник аварии и пассажир Hyundai Verna — были госпитализированы.

Резиденты проекта Stand Up ехали в Краснодар на концерт. Кроме них в машине находились попутчики, которых Маловичко и Зуева нашли с помощью сервиса BlaBlaCar. Их тела еще не опознаны.