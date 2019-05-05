05.05.2019 | 10:15

Российский город Якутск и село Оймякон возглавили список самых экстремальных городов в мире. Рейтинг составила испанская газета EL Pais.

Список был собран по критериям сложности жизни и туризма, в том числе по фактору самых холодных или самых жарких температур. Авторы рейтинга считают, что самым экстремальным климатом отличается Якутск, поскольку в зимнее время температура воздуха в нем может опуститься до минус 40 градусов, а летом возрастает до плюс 29.

Село Оймякон отличает самая низкая температура, зафиксированная на обитаемой части Земли. В частности, в 1926 году температура воздуха там опускалась до минус 71,2 градуса, пишет газета. Отмечается, что там проживают очень много пожилых россиян.

Второе место рейтинга досталось еще одному якутскому городу Верхоянску из-за его рекордных перепадов температур. Самая низкая зафиксированная температура там минус 69,8 градуса, а самая высокая 37 градусов. Город был включен в Книгу рекордов Гиннесса из-за перепада, превышающего 106 градусов.

Третью строчку занял уже самый жаркий город мира — Сан-Луис-Рио-Колорадо в Мексике, где была зафиксирована температура выше 59 градусов.

Самый труднодоступный город, по мнению авторов, Ла-Ринконада в Перу, который расположен на высоте 5099 метров над уровнем моря, а самые низкорасположенные — израильские города Иерихон и Табха, находящиеся более чем на 200 метров ниже уровня моря.