05.05.2019 | 13:38

В Камышлове Свердловской области депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин устроил стрельбу из автомата. Видео инцидента появилось на YouTube. На своей странице в Facebook депутат заявил, что «готов в следующий раз стрелять из пушки» ради привлечения внимания к проблеме обманутых дольщиков.

По словам Ионина, он ездил «по вопросу обманутых дольщиков» и «плохого ничего не делал». Комментируя инцидент на своей странице в Facebook, депутат заявил, что из «игрушечного автомата» стрелял его знакомый.

В интервью Znak Ионин признался, что стрелял на самом деле он. «Сделал глупость. Мы все люди», — заявил депутат. Он также рассказал, что приехал в Камышлов ради помощи обманутым застройщиком людям. При этом, отметил депутат, стрельба во дворе с этой проблемой никак не связана. Автомат Ионину дал его коллега Павел Грибков, глава местного отделения «Справедливой России».

Ионин заявил, что готов понести ответственность за свой поступок, потому что «с депутатов надо спрашивать в три раза больше, чем с обычных людей».

В феврале сообщалось о депутате городской думы от «Единой России» в Дзержинске Игоре Крашенинникове, который напал на женщину с лопатой из-за мелкого ДТП. После публикации видео инцидента он лишился своей должности и был исключен из местного политсовета «за хамское поведение».