Городской совет Амстердама принял десятилетний план, предусматривающий полный запрет автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году. Об этом сообщает издание The Guardian.
Со следующего года для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, выпущенных 15 и более лет назад, закроют въезд в пределы кольцевой автодороги A10 (сопоставима по размерам с московским Третьим транспортным кольцом). Городские автобусы, которые загрязняют воздух выхлопами, исчезнут из центра столицы Нидерландов с 2022 года.
В 2025 году под запрет попадут мопеды и развлекательные речные суда, использующие бензин или дизельное топливо. К тому времени число зарядных станций для электромобилей должно вырасти с трех тысяч до 16-23 тысяч. В 2030 году в Амстердаме не останется бензиновых и дизельных автомобилей.
По замыслу авторов плана, это поможет сделать воздух в городе чище. В результате средняя продолжительность жизни в Амстердаме увеличится на год.
Организация Rai Association, лоббирующая интересы автопроизводителей, раскритиковала инициативу. «Десятки тысяч семей, у которых нет денег на электромобиль, скоро останутся забыты. В результате Амстердам превратится в город для богатых», — говорится в ее заявлении.
В апреле сообщалось, что стоимость владения электромобилем и машиной с двигателем внутреннего сгорания в России может сравняться в ближайшие несколько лет, если государство продолжит поддержку зарядных станций.
Toyota, Hyundai и Honda делают ставки на водород. Он дает в три раза больше энергии, чем бензин, и не выделяет выбросов. А заправка авто на водороде занимает пять минут, в отличие от электромобилей. И нет проблем с батареями, которые ограничены в сроке использовании и дороги в утилизации. Особенность авто на водороде – топливные элементы. Это электрохимический генератор, в котором химическая энергия преобразовывается в электрическую. В результате взаимодействия кислорода и водорода выделяются азот, электричество и тепло. Водяной пар – это все, что выходит из выхлопной трубы машины. Полная заправка баллонов водородом занимает три минуты, их объем – 5 кг, что обеспечивают запас хода на 500 км.
По сути, водородный автомобиль – электромобиль, который сам для себя производит электроэнергию. В машине на водороде есть небольшой аккумулятор, который служит в качестве буфера для сохранения энергии, получаемой при рекуперативном торможении (вид электрического торможения, при котором электроэнергия, вырабатываемая тяговыми электродвигателями, работающими в генераторном режиме, возвращается в электрическую сеть - .), и для быстрого старта.