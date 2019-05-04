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В стране и мире | В Амстердаме запретят автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями

04.05.2019|13:20
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Городской совет Амстердама принял десятилетний план, предусматривающий полный запрет автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году. Об этом сообщает издание The Guardian.

Со следующего года для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, выпущенных 15 и более лет назад, закроют въезд в пределы кольцевой автодороги A10 (сопоставима по размерам с московским Третьим транспортным кольцом). Городские автобусы, которые загрязняют воздух выхлопами, исчезнут из центра столицы Нидерландов с 2022 года.

В 2025 году под запрет попадут мопеды и развлекательные речные суда, использующие бензин или дизельное топливо. К тому времени число зарядных станций для электромобилей должно вырасти с трех тысяч до 16-23 тысяч. В 2030 году в Амстердаме не останется бензиновых и дизельных автомобилей.

По замыслу авторов плана, это поможет сделать воздух в городе чище. В результате средняя продолжительность жизни в Амстердаме увеличится на год.

Организация Rai Association, лоббирующая интересы автопроизводителей, раскритиковала инициативу. «Десятки тысяч семей, у которых нет денег на электромобиль, скоро останутся забыты. В результате Амстердам превратится в город для богатых», — говорится в ее заявлении.

В апреле сообщалось, что стоимость владения электромобилем и машиной с двигателем внутреннего сгорания в России может сравняться в ближайшие несколько лет, если государство продолжит поддержку зарядных станций.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.05.2019 13:31|

Toyota, Hyundai и Honda делают ставки на водород. Он дает в три раза больше энергии, чем бензин, и не выделяет выбросов. А заправка авто на водороде занимает пять минут, в отличие от электромобилей. И нет проблем с батареями, которые ограничены в сроке использовании и дороги в утилизации. Особенность авто на водороде – топливные элементы. Это электрохимический генератор, в котором химическая энергия преобразовывается в электрическую. В результате взаимодействия кислорода и водорода выделяются азот, электричество и тепло. Водяной пар – это все, что выходит из выхлопной трубы машины. Полная заправка баллонов водородом занимает три минуты, их объем – 5 кг, что обеспечивают запас хода на 500 км.

По сути, водородный автомобиль – электромобиль, который сам для себя производит электроэнергию. В машине на водороде есть небольшой аккумулятор, который служит в качестве буфера для сохранения энергии, получаемой при рекуперативном торможении (вид электрического торможения, при котором электроэнергия, вырабатываемая тяговыми электродвигателями, работающими в генераторном режиме, возвращается в электрическую сеть - .), и для быстрого старта.

Гость|04.05.2019 13:41|

кирдык бензоколонке!

Гость|04.05.2019 13:50|

Электричество в розетке, видимо, само по себе там появляется. То, что его вырабатывают электростанции, работающие вовсе не на экологически чистом топливе умалчивают. Вот и получается, те же яйца только в профиль.

Гость|04.05.2019 14:05|

Ты читать умеешь, или только писать? При чем тут розетка? Водородный двигатель - это не электромобиль

Гость|04.05.2019 14:07|

не осилишь сам смысл прочитанного - разберете с куратором ;)

Гость|04.05.2019 15:40|

Водород сам по себе из воздуха что ли возьмётся? Для его синтеза нужны мощности, которые будут на чем работать? Либо на электроэнергии с атомных станций, либо с тепло станций работающих на газе или нефти. Других супертезнологий пока не изобрели. А потом, в случае негерметичности водородной системы бумкнет так, что даже костей не останется. Лучше уж обычная электричка вроде Теслы, чем ездить на потенциальной пороховой бочке.

Гость|04.05.2019 16:03|

Ну ты и употый! Учебник химии в восьмом классе искурил?))

Гость|04.05.2019 16:13|

И здесь школота! Да чтож ты будешь делать то!

Гость|04.05.2019 16:18|

убейся апстену дядя!

Гость|04.05.2019 16:20|

Точно школота. Вам что, Вконтактика мало, детишки? Идите туда, общайтесь с девачками и прочими метросексуалами. Здесь взрослые умные люди общаются. Вам здесь пока не место.

Имя: Гость
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