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В стране и мире | Стало известно о госпитализации пассажиров с упавшего в реку Boeing 737

04.05.2019|10:56
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Американские власти начали расследование в связи с падением Boeing 737 в реку в штате Флорида. Об этом сказано в Facebook-аккаунте ВМС США в Джексонвилле.

Как отмечает шериф города в Twitter, после происшествия 21 человеку понадобилась госпитализация, среди них нет серьезно пострадавших и детей. Кроме того, стало известно, что на борту самолета находились американские военные и члены их семей, а также люди, выполнявшие различные работы для Пентагона.

Администрация авиабазы уточнила, что на борту лайнера находились 136 пассажиров и семь членов экипажа. В результате инцидента никто не погиб.

Ранее 4 мая сообщалось о падении в реку коммерческого лайнера авиакомпании Miami Air. Он летел чартерным рейсом из военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе и, по предварительным данным, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Джексонвилл. Пассажиры в спасательных жилетах эвакуировались на крылья приводнившегося лайнера.

За последние полгода в авиакатастрофах разбилось два Boeing 737 MAX. Жертвами стали 346 человек. После этого от использования 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.05.2019 11:15|

Пора запрещать этот инобрак на нашем общем небе!

Гость|04.05.2019 11:59|

Респект пилотам, в нештатной ситуации сделали', что могли, и сохранили жизни. А по поводу запрещать - они сами разберутся, без советчиков.

Имя: Гость
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