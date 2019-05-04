04.05.2019 | 13:15

В Саратове полиция задержала местного жителя, изрисовавшего памятник воинам-танкистам «Танк Т-34/85 Мать-Родина». Об этом сообщается на официальной странице регионального отделения МВД России во «ВКонтакте» в пятницу, 3 мая.

Уточняется, что максимальное наказание, которое может грозить задержанному, составляет до трех лет лишения свободы, согласно статье 214 УК РФ («Вандализм»).

Как объяснил сам саратовец, по его мнению, российский танк должен быть окрашен в особый цвет. «В этом году его решили испортить и окрасить в цвет травы, заборов каких-то. Неуважительно отнеслись к нашему памятнику. Поэтому мы тоже решили так же ответить», — отметил он.

На вопрос сотрудника полиции о том, кого он подразумевает под словом «мы», мужчина ответил: «Это я и мой баллончик».

30 апреля в одном из сообществ, посвященных городу во «ВКонтакте», появилась запись со снимками местного памятника с танком, обрызганным красной краской. Кроме того, к машине скотчем был прикреплен лист бумаги с просьбой «перекрасить Т-34 в достойный цвет».

В сентябре прошлого года сообщалось, что в городе Семикаракорск Ростовской области пенсионер поджег мемориальный комплекс погибшим в Великой Отечественной войне. Вандал облил горючей смесью венки возле Вечного огня и поджег таблички с именами погибших. Огонь уничтожил надписи и сильно повредил надгробные плиты.