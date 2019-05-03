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В стране и мире | Заподозренная в шпионаже белуха из Петербурга отказалась уплывать из Норвегии

03.05.2019|14:40
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Белуха в обвесе с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга», которую заметили у берегов Норвегии, отказывается уплывать и ведет себя дружелюбно. Об этом сообщает издание Washington Post.

По словам представителя Дирекции рыбного промысла Норвегии Йоргена Рее Виига (Jorgen Ree Wiig), кит радуется присутствию людей и не возражает, когда ему гладят нос. Вииг заметил, что такое поведение нехарактерно для белух, которые склонны избегать людей.

За неделю животное преодолело всего 25 километров. Норвежские власти пока не решили, что с ним делать. Рассматривается возможность переселения белухи в заповедник в Исландии. По мнению авторов этого предложения, там у нее будет больше шансов выжить.

26 апреля телеканал NRK сообщил, что рыбаки из норвежской губернии Финнмарк заметили возле своей лодки белуху с обвесом и камерой GoPro, на которых было написано «Оборудование Санкт-Петербурга». По мнению норвежских ученых, животное могло принадлежать ВМФ России.

Сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Дмитрий Глазов усомнился в использовании белухи для шпионажа за Норвегией. По его словам, хотя такие животные действительно есть на балансе у российских военных, ему неизвестно об их использовании в разведке. Он предположил, что морское животное могло просто уплыть из места содержания и добраться до берегов Норвегии.

Белухи вырастают до 5,5 метра в длину. Они встречаются в Арктике возле Аляски, Канады, Гренландии и на севере России в Белом, Беринговом и Охотском морях.

Источник — lenta.ru
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