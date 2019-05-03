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В стране и мире | Власти отреагировали на георгиевские ленточки со свастикой

03.05.2019|13:04
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Власти Нижегородской области не увидели злого умысла в продаже георгиевских ленточек со свастикой. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель главы региона Дмитрий Краснов заявил, что это похоже на «неудачное использование чувствительных символов». Однако сувениры со свастикой из магазина были изъяты, сообщили в пресс-службе Краснова. Правоохранительные органы начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Замгубернатора подчеркнул, что, несмотря на отсутствие злого умысла, «предприниматели должны ответственно относиться к той продукции, которая закупается и реализуется в их магазинах, особенно в преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне».

В продаже георгиевские ленточки со свастикой в одном из магазинов Нижнего Новгорода ранее заметил местный житель Александр Дейч. После этого он решил провести контрольную закупку и приехал в магазин вместе с журналистами. Однако сотрудники торговой точки отреагировали на появление камер агрессивно и устроили драку.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.05.2019 13:49|

Барыгам без разницы, что продавать!

Гость|03.05.2019 14:02|

Неудачное решение художника. Молодой ишшо.

Гость|03.05.2019 16:35|

Эксперимент, а вдруг пройдет.

Гость|03.05.2019 16:43|

penzainform.ru писал(a):

он решил провести контрольную закупку и приехал в магазин вместе с журналистами. Однако сотрудники торговой точки отреагировали на появление камер агрессивно и устроили драку.
Видимо фашисты недобитые. И откуда они взялись?

Гость|03.05.2019 16:56|

Видимо фашисты недобитые. И откуда они взялись?penzainform.ru писал(a):

Власти Нижегородской области не увидели злого умысла в продаже георгиевских ленточек со свастикой. Об этом сообщает РИА Новости.

Гость|03.05.2019 17:16|

Панику можно было бы понять, если бы свастику использовали с целью восхваления фашизма, а тут красная звезда топчет свастику. В чём проблема? В том, что взрослый дяденька испугался символа, который старше его на тысячелетия? Это идиотизм и истерия от невежества. А может и хайп дешёвый.

Гость|03.05.2019 17:20|

Гость писал(a):

он решил провести контрольную закупку и приехал в магазин вместе с журналистами. Однако сотрудники торговой точки отреагировали на появление камер агрессивно и устроили драку.

Видимо фашисты недобитые. И откуда они взялись?

В кабале, индуизме и многих других древних религиях и духовных практиках используют свастику. Довольно странно обвинять евреев, индусов или тибетцев в фашизме.

Гость|03.05.2019 17:23|

Гость писал(a):

ю восхваления фашизма, а тут красная звезда топчет свастику.
Барыгам всё едино что продавать, за счёт свастики они цену хотели накрутить и всё. На сайтах исторических посмотрите, там наши ордена и медали СССР продаются по низкой цене, а если вдруг "Рыцарский Крест" немецкий, то большие деньги просят за него, значит ценится он высоко у колекционеров.

Гость|03.05.2019 17:32|

Продаваны решили разнообразить ассортимент символов Победы, но неудачно. Получился дешевый понт... как и с наклейками на машины с соответствующей тематикой.

Гость|03.05.2019 17:36|

Гость писал(a):

Панику можно было бы понять, если бы свастику использовали с целью восхваления фашизма, а тут красная звезда топчет свастику. В чём проблема?
может топчет, а может спрут фашизма схватил звезду ПОБЕДЫ и тянет в омут. рисунок хоть и халтурный, но двусмысленный - вот и проблема. тем более гитлер был и сам хорошим художником, на порядки лучше чёрноквадратников

Гость|03.05.2019 17:36|

Гость писал(a):

а если вдруг "Рыцарский Крест" немецкий, то большие деньги просят за него, значит ценится он высоко у колекционеров.
Может дело в их количестве и звании награждаемых ими офицеров?

Гость|03.05.2019 17:38|

Гость писал(a):

тем более гитлер был и сам хорошим художником
Да уж, лучше бы его приняли в венскую художественную академию...

Имя: Гость
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