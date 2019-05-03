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В стране и мире | Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

03.05.2019|15:00
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В семье Алсу осудили травлю ее дочери Микеллы Абрамовой после скандальной победы в шоу «Голос.Дети». По словам Залины Сафиной, жены брата Алсу, «у этого ребенка музыка в крови». Об этом она написала в своем Instagram.

«Она везде и всегда поет. У нее просто потрясающий голос. Люди, очень бесчеловечно осуждать и травить [за] победу десятилетнего ребенка, только потому что ее мама — известная певица», — говорится в сообщении. Сафина подчеркнула, что Абрамова — трудолюбивая, креативная и харизматичная девочка, которой выпал шанс заявить о своем таланте.

Родственница также призвала всех успокоиться. «Мы должны показывать достойный пример нашему продолжению, а не осуждать ребенка за его победу», — написала она.

Финал шоу «Голос.Дети» прошел 26 апреля. По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова. Однако зрители оказались недовольны распределением мест и сочли победу девочки сфальсифицированной, они называли итоги конкурса проплаченными, а номера — позором. Многие российские звезды выступили в защиту других участников.

Руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что итоги шоу будут подвергнуты проверке. К расследованию привлечена международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании преступлений с использованием высоких технологий. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев предположил, что результаты могут аннулировать.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.05.2019 15:13|

бабло решает всё

Дмитрий Н. Мотовилов|03.05.2019 16:42|

Маман должна ответить за травлю публики выступлениями дочи.

Гость|03.05.2019 17:53|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Маман должна ответить за травлю публики выступлениями дочи.
Согласны.

Гость|03.05.2019 18:19|

Какая-то жена какого-то брата с нерусской фамилией дает оценку вокалу, обоссыся)) Ты хтоооо!?? Какой "известной "певицы""? Это алсу-то известная певица?? У девочки в крови талант, потому что она все время поёт?? Да у нас все поют! У меня отец даже на гармошке играл, хотя слуха вообще не было)) и песни пел все на один мотив)))

Гость|03.05.2019 18:31|

А Алсу не родственница покойного Равшана Лянкоранского????

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