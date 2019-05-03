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В стране и мире | Россию признали лидером по закупкам золота в 2019 году

03.05.2019|11:38
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За первый квартал 2019 года Россия приобрела рекордное количество золота. Об этом говорится в докладе World Gold Council (WCG), передает в пятницу, 3 мая, ТАСС.

Уточняется, что за четыре месяца Банк России закупил 55,3 тонны золота и тем самым повысил объем резервов страны до 2 168,3 тонны. По данным организации, таким образом Россия намерена снизить зависимость от доллара США в случае введения новых ограничительных мер.

Также стало известно о том, что в целом мировые центробанки стали покупателями рекордного за последние шесть лет количества золота. За первый квартал текущего года было приобретено 145,5 тонны драгметалла, что, по замечанию WCG, на 68 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В частности, крупнейшие закупки были сделаны ЦБ Эквадора, Турции, Казахстана, Катара и Колумбии. В свою очередь, основными продавцами золота выступили Узбекистан, Монголия и Таджикистан.

7 марта сообщалось, что запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте. Основным источником прироста резервов в последние месяцы были курсовая переоценка и дополнительные нефтегазовые доходы, направляемые в соответствии с бюджетным правилом в Фонд национального благосостояния.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.05.2019 12:55|

а народу то чё с этого

Гость|03.05.2019 13:02|

Сталин продавал золото, развивая страну. А этот скупает, потому что не знает на что потратить деньги...

Гость|03.05.2019 13:11|

поражаюсь оптимизму вождя будет с чем бежать из страны

Гость|03.05.2019 14:18|

Там царь Кащей над златом чахнет...

Гость|03.05.2019 15:30|

Это плохой знак для россиян. Если власти скупают драгметаллы, значит Россию ждут экономические катаклизмы, усиление санкционного давления и обесценение нацвалюты.

Имя: Гость
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