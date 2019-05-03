03.05.2019 | 17:03

В Британской королевской коллекции обнаружили неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Рисунок заметили на листе бумаги с подготовительными этюдами для памятника, заказанного королем Франции. Специалисты полагают, что его автором мог быть один из ассистентов художника. Скорее всего, он нарисовал его незадолго до смерти да Винчи в 1519 году.

Портрет приобрели для Королевской коллекции при короле Карле II, правившем Англией в XVII веке. В 1968 году историк Кеннет Кларк (Kenneth Clark), составлявший ее каталог, впервые отметил сходство бородатого мужчины на рисунке с Леонардо да Винчи. Несмотря на это, работа на 51 год вернулась в архив, хранящийся в Виндзорском замке.

При подготовке выставки к 500-летию смерти да Винчи куратор Мартин Клейтон (Martin Clayton) вновь обратил внимание на рисунок. Он заключил, что на нем действительно изображен да Винчи. По его словам, пышная и ухоженная борода, которую носил художник, считалась необычным украшением в Западной Европе того времени.

Портрет впервые покажут публике во время выставки, которая откроется в Букингемском дворце 24 мая.

Прежде был известен только один прижизненный портрет Леонардо да Винчи, нарисованный его учеником Франческо Мельци. Он также хранится в Королевской коллекции.

Королевская коллекция состоит из произведений искусства и драгоценностей, собиравшихся британской королевской семьей на протяжении пяти столетий. В ней хранится более 7 тысяч живописных полотен, 40 тысяч акварелей и рисунков, а также гравюры, исторические фотографии, гобелены, мебель, драгоценности, керамика и книги.

В 2013 году сообщалось, что в швейцарском банке нашли неизвестную картину работы Леонардо да Винчи, на которой изображена покровительница художников эпохи Возрождения Изабелла д'Эсте. Полотно принадлежит итальянской семье, собиравшей произведения искусства на протяжении 400 лет.