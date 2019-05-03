Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|3 мая 2019|18:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
  72.31  |  $  64.63
 

В стране и мире | Найден неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи

03.05.2019|17:03
Печать

В Британской королевской коллекции обнаружили неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Рисунок заметили на листе бумаги с подготовительными этюдами для памятника, заказанного королем Франции. Специалисты полагают, что его автором мог быть один из ассистентов художника. Скорее всего, он нарисовал его незадолго до смерти да Винчи в 1519 году.

Портрет приобрели для Королевской коллекции при короле Карле II, правившем Англией в XVII веке. В 1968 году историк Кеннет Кларк (Kenneth Clark), составлявший ее каталог, впервые отметил сходство бородатого мужчины на рисунке с Леонардо да Винчи. Несмотря на это, работа на 51 год вернулась в архив, хранящийся в Виндзорском замке.

При подготовке выставки к 500-летию смерти да Винчи куратор Мартин Клейтон (Martin Clayton) вновь обратил внимание на рисунок. Он заключил, что на нем действительно изображен да Винчи. По его словам, пышная и ухоженная борода, которую носил художник, считалась необычным украшением в Западной Европе того времени.

Портрет впервые покажут публике во время выставки, которая откроется в Букингемском дворце 24 мая.

Прежде был известен только один прижизненный портрет Леонардо да Винчи, нарисованный его учеником Франческо Мельци. Он также хранится в Королевской коллекции.

Королевская коллекция состоит из произведений искусства и драгоценностей, собиравшихся британской королевской семьей на протяжении пяти столетий. В ней хранится более 7 тысяч живописных полотен, 40 тысяч акварелей и рисунков, а также гравюры, исторические фотографии, гобелены, мебель, драгоценности, керамика и книги.

В 2013 году сообщалось, что в швейцарском банке нашли неизвестную картину работы Леонардо да Винчи, на которой изображена покровительница художников эпохи Возрождения Изабелла д'Эсте. Полотно принадлежит итальянской семье, собиравшей произведения искусства на протяжении 400 лет.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!