04.03.2019 | 14:09

В американском населенном пункте Вернон, штат Нью-Джерси, женщину, выпустившую медвежонка из ловушки, приговорили к тюремному заключению. Об этом сообщает газета New Jersey Herald.

Инцидент произошел в октябре 2018 года. 22 октября жительница Вернона пожаловалась в полицию на агрессивного медведя. Через день департамент дикой природы и рыбных ресурсов штата установил в населенном пункте медвежью ловушку. Она представляла собой большую металлическую бочку с приманкой и дверцей, которая автоматически захлопывается, когда зверь оказывается внутри.

Спустя четыре дня 50-летняя Катерина Маккертни (Catherine McCartney) и 43-летний Марк Нейджелхут (Mark Nagelhout) обнаружили, что в ловушку попал медвежонок. К ловушке пришли медведица и другие детеныши, но не смогли его освободить. «Я приняла этическое решение выпустить медвежонка, чтобы он вернулся к своей матери, — заявила Маккертни на суде. — Это был правильный поступок».

Женщину обвиняли в хулиганстве, препятствовании работе государственных органов путем вмешательства и изменении состояния собственности, предназначенной для законной ловли диких зверей. Во время суда обвинение в хулиганстве было снято. Маккертни приговорили к лишению свободы на 15 суток и оштрафовали на 1,2 тысячи долларов (около 80 тысяч рублей). Нейджелхута оштрафовали на 1,3 тысячи долларов (около 87 тысяч рублей).

В 2017 году сообщалось, что житель американского штата Орегон спас от гибели истощенного черного медвежонка. Полицейские предупредили мужчину, что подобные действия караются крупным штрафом или тюремным заключением на срок до года, но не стали выдвигать против него обвинения.