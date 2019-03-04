04.03.2019 | 14:05

Решение по судьбе косаток и белух из китовой тюрьмы в бухте Средняя в Приморье ожидается до конца текущего дня. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, информация по ситуации должна поступить вечером. Он отметил, что работа, по данным курирующих вопрос ведомств, ведется, однако результата пока нет.

«Собственно, мы сами обратили внимание на то, что сегодня уже четвертое [марта]», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов о судьбе животных в контексте того, что, по поручению президента России Владимира Путина, решение должно было быть принято до 1 марта. Согласно тексту документа, Минприроды России, Минсельхоз, а также общественные и научные организации должны определить судьбу морских млекопитающих.

Пресс-секретарь не стал раскрывать деталей ожидаемых сведений. «Я не буду пока говорить, там разные ведутся совещания», — пояснил он, добавив, что ввиду резонансности темы и того факта, что животных становится меньше, «справки на этот счет» в Кремле наводили уже с утра.

Ранее в марте сообщалось, что Минприроды направит Путину перечень предложений по решению судьбы животных из китовой тюрьмы в бухте, поскольку чиновники не нашли однозначного решения ситуации. По уточнению ведомства, все понимают, что животных надо освобождать, но у властей и ученых нет практического опыта выпуска морских млекопитающих в таком количестве.

В конце февраля пограничное управление ФСБ по Приморскому краю возбудило административные дела против компаний, организовавших китовую тюрьму. Спецслужбы выявили нарушения правил рыболовства. По данным ведомства, в китовой тюрьме находились 11 косаток и 87 белух после того, как из тюрьмы исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю.

В 2018 году для продажи в дельфинарии и океанариумы в Охотском море были пойманы более ста животных. Их поместили в «Центр передержки морских млекопитающих», который зоозащитники нарекли китовой тюрьмой. После активного вмешательства общественности и Следственного комитета России стало известно о многочисленными нарушениях закона о вылове животных.