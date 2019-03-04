Умер вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт, сообщает The Sun. Ему было 49 лет.
Тело певца нашли утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс. О кончине артиста проинформированы его ближайшие родственники.
Причина смерти пока не называется, но представитель полиции Эссекса подчеркнул, что правоохранительные органы не нашли в инциденте ничего подозрительного.
У The Prodigy на июль этого года запланировано выступление в Москве.
Флинт входил в состав The Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Сперва он был танцором, затем проявил себя и как вокалист, спев в Firestarter, первом сингле коллектива, поднявшимся на первую позицию в чарте UK Singles Chart. В клипе на тот сингл Флинт предстал в узнаваемом ныне образе с фирменными «рожками».
penzainform.ru писал(a):вы, у себя в редакции, на каком языке разговариваете? на старобуртаском?