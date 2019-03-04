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В стране и мире | Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

04.03.2019|15:03
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Умер вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт, сообщает The Sun. Ему было 49 лет.

Тело певца нашли утром 4 марта в его доме в Данмоу, графство Эссекс. О кончине артиста проинформированы его ближайшие родственники.

Причина смерти пока не называется, но представитель полиции Эссекса подчеркнул, что правоохранительные органы не нашли в инциденте ничего подозрительного.

У The Prodigy на июль этого года запланировано выступление в Москве.

Флинт входил в состав The Prodigy с момента основания группы в 1990 году. Сперва он был танцором, затем проявил себя и как вокалист, спев в Firestarter, первом сингле коллектива, поднявшимся на первую позицию в чарте UK Singles Chart. В клипе на тот сингл Флинт предстал в узнаваемом ныне образе с фирменными «рожками».

Источник — lenta.ru
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Гость|04.03.2019 15:10|

penzainform.ru писал(a):

затем проявил себя и как вокалист, спев в Firestarter, первом сингле коллектива,
вы, у себя в редакции, на каком языке разговариваете? на старобуртаском?

Имя: Гость
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