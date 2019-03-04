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В стране и мире | Россия припозднится на Луну

04.03.2019|13:35
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Россия отстает от конкурентов в создании предназначенной для полетов на Луну и Марс сверхтяжелой ракеты на три года, сообщается в материалах совещания по результатам работы научно-производственного объединения «Энергомаш» в 2018 году.

«Большинство стран - космических держав, и Россия не исключение, уже работают над созданием ракеты сверхтяжелого класса для освоения Луны и окололунного пространства. При этом большинство стран планируют создать ракету уже к 2025 году, в то время как в России этот срок - 2028 год», - говорится в пресс-релизе.

В декабре 2018 года сообщалось, что Россия сможет принять участие в создании международной окололунной станции Gateway не раньше 2026 года.

В настоящее время только в США проекты сверхтяжелых ракет (грузоподъемностью от 50 тонн) доведены до этапа сборки носителей. В феврале 2018 года американская компания SpaceX запустила носитель Falcon Heavy, способный на низкую околоземную орбиту выводить до 64 тонн грузов. В июне 2020 года планируется первый пуск американской ракеты SLS (Space Launch System), способной запускать в космос более 130 тонн грузов (в максимальной конфигурации).

Разрабатываемая китайская сверхтяжелая ракета Long March 9, способная выводить до 140 тонн грузов, должна полететь в 2025 году.

Первый пуск создаваемой российской сверхтяжелой ракеты первого этапа (СТК-1 или «Енисей»), предназначенной для выведения на низкую околоземную орбиту груз массой от 88 до 103 тонн, запланировано провести в 2028 году с космодрома Восточный. Старт СТК-2 («Дон»), способной выводить 125-130 тонн, запланирован на 2029 год.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.03.2019 13:38|

penzainform.ru писал(a):

Россия отстает от конкурентов в создании предназначенной для полетов на Луну и Марс сверхтяжелой ракеты на три года,
Не на три года,а на тридцать три. Как минимум.

Гость|04.03.2019 13:44|

Сначала храмик достроим... Крестный ход с молебном проведем... Вот тогда можна и на Луну сабиратса...

Гость|04.03.2019 13:46|

Гость писал(a):

Россия отстает от конкурентов в создании предназначенной для полетов на Луну и Марс сверхтяжелой ракеты на три года,

Не на три года,а на тридцать три. Как минимум.

И не только Россия, а весь мир. Пока карманы баблом набивали, забыли о великом.

Гость|04.03.2019 13:47|

Первый частный космический корабль Crew Dragon с манекеном Рипли на борту успешно пристыковался к МКС в автоматическом режиме. Кажется, монополии российских «Союзов» на доставку экипажей на Международную космическую станцию пришел конец.

Гость|04.03.2019 13:48|

Свою планету зас..ли, уже на Луну полезли.

Гость|04.03.2019 13:55|

Н кой хрен России луна? Ну в США понятно, у них развивается космос, есть программы развития, наука развивается. А у нас то нету ничего. Никакой науки нет, денег на космос нет. Может быть, затянув ещё сильнее пояса, наша ракета и долетит до луны. Вопрос в том - зачем? Может получиться как с Энергией и Бураном, который сейчас никто и не вспомнит.

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