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В стране и мире | Девочка шесть лет ела волосы и вырастила колтун в желудке

04.03.2019|14:19
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В Китае из желудка девочки извлекли полуторакилограммовый ком волос. Как сообщает издание The Mirror, у ребенка была привычка жевать свои локоны.

В конце февраля восьмилетняя девочка по имени Фейфей из провинции Гуандун пожаловалась матери на боль в желудке. Ребенка постоянно тошнило, а живот распух. Симптомы не проходили в течение недели, и мать отвезла девочку к врачу.

Доктор Тан Шилун провел Фейфей промывание желудка, однако процедура не принесла никакого эффекта. Компьютерная томография показала, что внутри органа находится огромный колтун из волос с застрявшими в нем кусочками еды. Врачи не стали извлекать его с помощью эндоскопии, опасаясь, что ком волос начал каменеть.

В итоге колтун был извлечен в ходе операции. Доктор предположил, что волосы лежали в желудке годами. «Привычка есть волосы — типичный синдром пикацизма, заболевания, при котором люди едят несъедобные вещи», — добавил врач.

Мать Фейфей рассказала врачам, что девочка жевала свои волосы с двух лет. Родители пытались бороться с привычкой, и в начале 2019 года дочка заявила им, что перестала есть локоны.

Девочка постепенно восстанавливается после операции и начинает питаться обычными продуктами.

Источник — lenta.ru
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