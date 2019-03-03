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В стране и мире | Российский лыжник завоевал четвертую медаль чемпионата мира

03.03.2019|18:00
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Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке на дистанции 50 километров свободным стилем на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Победителем гонки стал норвежец Ханс Кристер Холунд, прошедший дистанцию за 1 час, 49 минут и 59,3 секунды. Большунов отстал от лидера на 27,8 секунды. На третьем месте расположился еще один норвежец Шур Рете (+57,8 секунды).

Еще один россиянин Андрей Мельниченко занял 13-е место, Евгений Белов — 25-е, Денис Спицов — 28-е.

Для Большунова эта медаль стала четвертой на чемпионате мира, для сборной России — восьмой. В активе команды теперь пять серебряных и три бронзовых награды.

Источник — lenta.ru
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