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В стране и мире | Названы основные психические заболевания россиян

03.03.2019|11:50
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Минздрав назвал самые распространенные психические заболевания у россиян. Об этом сообщает RT.

Выяснилось, что 2 000 647 человек в стране страдают расстройствами непсихотического характера. «Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознает, что с ним происходит, нуждается в госпитализации», — пояснил руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени Сербского Борис Казаковцев.

По его словам, такие заболевания могут быть вызваны любыми факторами, например, проблемами в семейной жизни, безработицей или пьянством.

Отмечается, что среди непсихотических наиболее распространены органические расстройства, связанные с поражением головного мозга, а также неврозы и поведенческие расстройства детского и подросткового возраста.

На втором месте оказались психозы и состояния слабоумия (органические психозы, шизофрения). В 2017 году число пациентов с такими диагнозами достигло 1 097 909 человек.

Третьей по распространенности стала умственная отсталость и ее самая распространенная форма — легкая (862 176 человек).

В августе 2018 года сообщалось, что число россиян с диагностированным психическим расстройством в 2017 году снизилось на шесть процентов по сравнению с 2016-м — до 416,9 случая на 100 тысяч населения.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.03.2019 12:29|

Основное заболевание россиян-ватность головного мозга с ярко выраженной скрепностью.

Гость|03.03.2019 12:33|

Дурней хватает

Гость|03.03.2019 12:36|

а че вы хотите от совкопитека?

Гость|03.03.2019 12:39|

penzainform.ru писал(a):

По его словам, такие заболевания могут быть вызваны любыми факторами, например, проблемами в семейной жизни, безработицей или пьянством.
любопытная логика - как будто семейные проблемы-безработица-пьянка (как от нищеты, так и от изобилия) - вовсе не должны приводить к психозам. типа - снег-дождь и это всё - должны оставить человека в состоянии ЗОЖ? гнилая нитка у этой ариАДны от медведьцыны

Гость|03.03.2019 12:41|

penzainform.ru писал(a):

На втором месте оказались психозы и состояния слабоумия (органические психозы, шизофрения)
а это - от заказа хозяев страны лечить не по первым проявлениям, а по желанию - таких больных. диверсия из разряда "благих" пожеланий на автобане в АД

Гость|03.03.2019 12:42|

Забыли самовлюблённых "гениев" в окружении "врагов".

Гость|03.03.2019 12:44|

Гость писал(a):

а че вы хотите от совкопитека?
скакуны-майдауны тож недалеко ушли

Имя: Гость
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