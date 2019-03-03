03.03.2019 | 11:50

Минздрав назвал самые распространенные психические заболевания у россиян. Об этом сообщает RT.

Выяснилось, что 2 000 647 человек в стране страдают расстройствами непсихотического характера. «Это общее название для невротических, личностных и расстройств, протекающих без психоза, когда человек вообще уже не осознает, что с ним происходит, нуждается в госпитализации», — пояснил руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени Сербского Борис Казаковцев.

По его словам, такие заболевания могут быть вызваны любыми факторами, например, проблемами в семейной жизни, безработицей или пьянством.

Отмечается, что среди непсихотических наиболее распространены органические расстройства, связанные с поражением головного мозга, а также неврозы и поведенческие расстройства детского и подросткового возраста.

На втором месте оказались психозы и состояния слабоумия (органические психозы, шизофрения). В 2017 году число пациентов с такими диагнозами достигло 1 097 909 человек.

Третьей по распространенности стала умственная отсталость и ее самая распространенная форма — легкая (862 176 человек).

В августе 2018 года сообщалось, что число россиян с диагностированным психическим расстройством в 2017 году снизилось на шесть процентов по сравнению с 2016-м — до 416,9 случая на 100 тысяч населения.