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В стране и мире | Индия начала делать автоматы Калашникова вместо своих винтовок

03.03.2019|18:09
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В Индии открылся завод по производству в стране автоматов Калашникова. Он расположен в районе города Корва, совместное российско-индийское предприятие получило название Indo-Russian Rifles Private Limited. На заводе будут производить модель АК-203, уточняет ТАСС.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев уточнил, что уже согласовано производство нескольких сотен тысяч автоматов.

«Согласовано производство 750 тысяч автоматов, причем в основном из индийских комплектующих», — уточнил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и добавил, что мощности завода позволят полностью оснастить личный состав силовых структур страны.

О намерении индийских властей отказаться от винтовок INSAS собственного производства в пользу российских автоматов стало известно весной 2018 года. Предполагается, что производство покроет потребности индийской армии в 768 496 автоматических винтовках. Еще около 50 тысяч автоматов потребуется для ВВС и ВМС.

Планируется, что новое оружие будет использовано в армейских частях, в том числе для борьбы с левыми экстремистами-маоистами.

Источник — lenta.ru
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