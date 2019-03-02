02.03.2019 | 12:30

В Москве мужчина убил жену и сына, после чего попытался покончить с собой. Об этом в субботу, 2 марта, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

Как говорится в сообщении, это произошло в квартире на северо-востоке Москвы. Утром там были обнаружены тела женщины и ребенка с множественными колото-резаными ранами. В совершении преступления подозревается супруг погибшей, который после случившегося попытался свести счеты с жизнью.

Сейчас выжившему мужчине оказывают помощь врачи. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

По данным РЕН ТВ, семья пять лет назад переехала в Москву из Украины и проживала в квартире у бабушки убитой женщины. По словам пенсионерки, в последнее время между супругами не было конфликтов. Как установили эксперты, орудиями убийства стали нож и отвертка.

В январе сообщалось, что житель Вологодской области, находящийся в розыске за убийство жены, ранил полицейского, а затем покончил с собой. Патрульный был госпитализирован в тяжелом состоянии.