02.03.2019 | 14:20

Россия и США пришли к соглашению по поводу стоимости многократной американской визы. Об этом сообщается в пресс-службе российского МИД.

«Достигнута договоренность с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере 160 долларов за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним Соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей», — говорится в официальном заявлении.

Как отметили в МИД, такое решение положительно скажется на расширении гуманитарных, деловых, культурных и туристических взаимоотношений между США и Россией.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года россиянам нужно будет платить дополнительный сбор за оформление деловых и туристических виз. Согласно новым правилам, невозвратный взнос при подаче документов составлял 160 долларов, а за многократную визу сроком на три года нужно было доплатить 143 доллара. Однократная годовая виза не требовала доплаты.