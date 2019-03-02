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В стране и мире | В России создадут список недобросовестных родителей

02.03.2019|11:33
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В Госдуму внесен законопроект, который подразумевает создание в России реестра, куда будут вносить данные граждан, лишенных родительских прав и отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Документ опубликован на сайте правительства.

«Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей"», — говорится в нем.

Законопроектом также уточняется порядок межведомственного обмена сведениями о таких лицах. «Это позволит исключить передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями», — говорится в нем.

Законопроект, предполагающий создание такого реестра в России был разработан Минобрнауки в 2017 году. В ведомстве указывали, что лишенные родительских прав граждане не могут усыновлять детей, но соответствующей информации иногда нет в специализированных базах.

Источник — lenta.ru
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