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В стране и мире | Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов

02.03.2019|11:31
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На 89-м году жизни скончался нобелевский лауреат академик Жорес Алферов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу. О причинах смерти она не рассказала.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает, что Алферов скончался после продолжительной болезни.

В ноябре 2018 года ученый попал в больницу с подозрением на инсульт.

Алферов — советский и российский физик, единственный из проживавших в России лауреатов Нобелевской премии по физике. С 1991 до 2017 год он занимал пост вице-президента РАН. В 2000 году Алферов получил Нобелевскую премию по физике за разработки в полупроводниковой технике.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.03.2019 12:18|

Щас один пензюцкий чеканутый "новатор" будет как последнее чмо зубоскалить по поводу того, что непричастные присвоили его изобретения и украли его регалии

Имя: Гость
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