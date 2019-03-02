02.03.2019 | 11:59

Китайское подразделение сети кофеен Starbucks выпустило в продажу стаканы в виде кошачьих лапок. Новый продукт вызвал ажиотаж у китайцев, сообщает Shanghaiist.

Ограниченная серия необычных кружек поступила в продажу во вторник, 26 февраля, по цене 199 юаней (30 долларов) за штуку. Люди выстраиваются в очередь за уникальным товаром заранее, а некоторые разбивают палатки перед магазином в надежде получить кружку одними из первых. Особенно беспокойные покупатели даже устраивают драки в очередях.

Как объясняет издание, причина агрессии кроется в том, что товар продают ограниченными партиями также и на онлайн-площадках, а перекупщики перепродают необычные стаканы по завышенным в несколько раз ценам: от 800 до 3 000 юаней (от 119 до 448 долларов).

В декабре 2018 года сообщалось, что календари с российским президентом Владимиром Путиным пользовались большим спросом в Японии. Они продавались лучше, чем аналогичные товары с местными знаменитостями.