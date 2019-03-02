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В стране и мире | Сбербанк начал борьбу с бомжами

02.03.2019|17:05
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Сбербанк решил бороться с бомжами, ночующими в круглосуточных отделениях по Московской области. Об этом сообщает газета «Подмосковье сегодня».

Как пишет издание, жители региона начали жаловаться в банк на бездомных, которые устраивают в круглосуточных отделениях «пивнушки» и остаются там же ночевать. «Сбербанк» пообещал, что будет выгонять бомжей на улицу, поскольку те «портят имидж компании».

Как сообщили журналистам в управлении маркетингом и коммуникациями ПАО «Сбербанк», безопасность офисов банка обеспечивается круглосуточно, все они оборудованы кнопками экстренного вызова полиции. В случае обнаружения подозрительных лиц в зоне самообслуживания банк вызывает частные охранные организации или наряд полиции.

В декабре прошлого года сообщалось, что россияне скинулись бомжу из Донецка на комнату в Подмосковье. Сбор денег начался после того, как москвичка встретила бездомного возле магазина, пожалела его и разместила пост в Instagram.

Источник — lenta.ru
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