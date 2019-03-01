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В стране и мире | Российские воспитатели спасли запертого в квартире с мертвой бабушкой ребенка

01.03.2019|16:03
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Воспитатели детского сада в Улан-Удэ вовремя заметили отсутствие одного из воспитанников, пришли к нему домой и спасли его от голодной смерти, сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, директор детсада заметила, что четырехлетнего мальчика нет уже несколько дней, а воспитывающая его бабушка сутки не отвечала на звонки. Заведующая отправила к ним домой воспитательницу, которая в течение часа звонила и стучала в дверь, а потом узнала от соседей, что пожилая женщина давно не выходила. Педагог вызвала полицию и инспекторов по делам несовершеннолетних. Когда дверь удалось открыть и войти, собравшиеся нашли ребенка возле дивана, на котором лежало тело пенсионерки.

Выяснилось, что малыш провел три дня наедине с мертвой бабушкой. За все это время мальчик выпил только бутылку воды и съел несколько лежавших на столе конфет, он был сильно истощен и обезвожен. Ребенка отправили в больницу, его состояние стабилизировалось.

«Комсомольская правда» отмечает, что мать мальчика умерла в 2016 году, в графе «отец» у него прочерк и 71-летняя бабушка была его опекуном. К счастью, вскоре после случившегося у малыша нашлась тетя, которая сразу согласилась взять его к себе и начала оформлять документы.

Источник — lenta.ru
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