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В стране и мире | Российские школьники пожаловались на плавающих в компоте червей

01.03.2019|12:30
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Прокуратура Свердловской области начала проверку после сообщения учащихся Каменска-Уральского о компоте с червями в школьной столовой, передает «Интерфакс».

В надзорном ведомстве уточнили, что вместе с Роспотребнадзором проверят соблюдение требований об охране здоровья несовершеннолетних. Прокуроры изучат условия хранения продуктов, документы об их качестве и технологию приготовления блюд.

По результатам проверки будет дана правовая оценка деятельности школы и организации, оказывающей услуги питания.

Фотографии компота с червями появились в группе «Подслушано Каменск-Уральский» «ВКонтакте» в четверг, 28 февраля. В описании говорилось о том, что «такой компот с червями у половины школы». Указывалось, что это школа № 2.

В комментариях пользователи предположили, что это «личинки из ягод», и утверждали, что червяки «всю жизнь плавали» в компоте из сухофруктов. Одна из пользовательниц добавила, что в школьной столовой бегают тараканы.

Ранее ученикам средней школы в поселке Юргамыш Курганской области, которые обнаружили в одной из тарелок с супом странного вида кусок мяса с белыми щупальцами, запретили приносить в столовую сотовые телефоны. О странном блюде с щупальцами-отростками стало известно после публикации одним из учеников фотографии школьного обеда в группе «Инцидент Курган» во «ВКонтакте». В школе подтвердили подлинность снимка, однако заверили, что суп был приготовлен из сертифицированной тушенки.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.03.2019 12:39|

И у этих телефоны отберут. Ишь, нашлись блогеры. Они просто не любят Россию.

Гость|01.03.2019 12:42|

И чо червяки это мясо.в сухофруктах завсегда они сушеные бывают а когда их сварят они такие аппетитные.

Гость|01.03.2019 12:51|

тебе виднее, опарыш))

Гость|01.03.2019 13:10|

На обработанном химией продуктом червяк не заведётся.Получается,что это был натур продукт ЭКО-чистый.Если только червячки не адаптировались к всякой дряни....

Гость|01.03.2019 13:17|

Это был вовсе не компот,а мясной бульон,разлитый в стаканы!

Гость|01.03.2019 13:20|

Вспомнил броненосец Потемкин...

Имя: Гость
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