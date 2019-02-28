28.02.2019 | 14:26

Заведующая поликлиникой в Кирове задержана после гибели трехлетней девочки, которую родственники оставили одну в квартире на неделю, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Женщину заподозрили в профессиональной халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ), которая привела к смерти ребенка.

В ведомстве отметили, что ребенок жил в антисанитарии, без необходимой пищи, воды и лекарств, а ее мать плохо выполняла родительские обязанности и не занималась дочерью. С конца 2016 года девочку не показывали врачам. По версии следствия, заведующая медучреждением легкомысленно относилась к своим обязанностям, в результате чего ребенок больше двух лет находился вне поля зрения медиков. «Что, несомненно, квалифицируется как ситуация, опасная для ребенка», — говорится в сообщении.

Тело девочки 20 февраля нашла бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. По предварительным данным, она умерла от обезвоживания, потому что перед уходом 21-летняя мать перекрыла воду в квартире и оставила ее одну почти на неделю. Матери ребенка предъявлено обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью (пункты «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ), она отправлена под стражу. Семья считалась благополучной, на профилактическом учете не стояла.

По информации «Московского комсомольца», ребенок умер потому, что мать с бабушкой не договорились, кто будет сидеть с ребенком, и обе думали, что девочка находится под присмотром. Родительница свою вину в случившемся отрицает. Соседи рассказали изданию, что малышка часто оставалась одна, иногда на три дня. Участковый якобы знал об этом, но ничего не предпринимал.