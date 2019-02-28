Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 фев 2019|14:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
  74.97  |  $  65.89
 

В стране и мире | Российский депутат отправил вместо себя на дуэль боксера

28.02.2019|13:05
Печать

Депутат Заксобрания Свердловской области Андрей Гориславцев вызвал на дуэль идеолога движения за возрождение гусарства Ярослава Ширшикова, но вместо себя прислал профессионального боксера. Об этом сообщает «ЕАН».

Поединок должен был состояться на городской площади, однако честь депутата пришел защищать олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев. Ширшиков предложил новому сопернику сразиться на водяных пистолетах, однако это предложение не устроило боксера.

«Прославленный боксер пытался убедить Ярослава провести поединок всерьез, но не преуспел и покинул место "стрелки" со словами: "За пса ты ему лично не пояснишь, это кончится плохо"», — пишет издание.

Как написал на своей странице в социальной сети Ярослав Ширшиков, депутата «бомбануло» из-за обсуждения вопроса, являются ли частью религиозной жизни храма Большой Златоуст «вонючие бомжи». Гориславцеву не понравилось это высказывание.

По данным газеты «Вечерние Ведомости», Гориславцев служил в Управлении по борьбе с организованной преступностью, подполковник МВД в отставке, мастер спорта по боксу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!