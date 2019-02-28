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В стране и мире | Российские чиновники объяснили «приговор» сыру перед сожжением

28.02.2019|15:18
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области объяснило, зачем сотрудник ведомства зачитал «приговор» сыру перед тем, как сжечь санкционный продукт. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В управлении пояснили, что акт об уничтожении продуктов зачитывают, а всю процедуру снимают на видео согласно правилам, которые устанавливает правительство. Это позволяет «однозначно идентифицировать изъятые товары» и подтвердить факт утилизации. Видео публикуют в общем доступе для профилактики аналогичных правонарушений, «открытости деятельности», а также чтобы прослеживать судьбу изъятой продукции.

24 февраля появилось видео, на котором начальник отдела государственного ветеринарного надзора саратовского Россельхознадзора Жасхайрат Керешев зачитывает бумагу о том, что изъятые санкционные продукты не могут быть допущены к ввозу в Россию и должны быть уничтожены. После этого сыр сжигают. Всего было утилизировано три партии общей массой 12,6 килограмма.

Видеоролики с уничтожением санкционной продукции регулярно публиковались в аккаунте саратовского Россельхознадзора, однако потом были удалены, отмечает «Говорит Москва». В комментариях чиновнику успели дать имя «Сержант Плавленый сырок».

В 2014 году Россия ввела эмбарго на закупку некоторых видов продовольствия из США, Евросоюза и ряда других стран. Это стало ответом на санкции, введенные против России после возвращения Крыма. В 2015 году было введено обязательное уничтожение санкционных товаров. За три года было уничтожено 26 тысяч тонн санкционных товаров.

15 февраля стало известно, что Федеральная таможенная служба предлагает расширить список продукции, подпадающей под эмбарго. В частности, россиян хотели оставить без иностранных морепродуктов, фруктовых соков, баранины и козлятины. Минсельхоз не поддержал идею таможенников.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.02.2019 15:27|

За три года было уничтожено 26 тысяч тонн санкционных товаров.Заметьте, уже оплаченных товаров.Дебилы,б..

Гость|28.02.2019 15:32|

Сегодня сыре тренируются, а завтра к сожжению ведьм перейдут?

Гость|28.02.2019 15:40|

Что-то несколько дурдом напоминает.

Гость|28.02.2019 15:42|

идиоты

Гость|28.02.2019 15:45|

Походу даже при немцах еду так не уничтожали.Лишь бы русский не попробовал качественную продукцию, без пальмового масла.

Гость|28.02.2019 15:53|

Гость писал(a):

Дебилы,б
согласен

Гость|28.02.2019 15:56|

а по другому и не скажеш

Гость|28.02.2019 15:57|

а яб сьел

Имя: Гость
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