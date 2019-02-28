Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 фев 2019|15:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
  74.97  |  $  65.89
 

В стране и мире | Российские чиновники наказали спасшего троих детей мигранта

28.02.2019|14:29
Печать

В Екатеринбурге власти принудительно выселили на улицу многодетную семью Геворга Аветисяна, который в конце января спас троих детей из горящего дома, передает РИА Новости.

«Говорят, официально землю должны дать. Мы шесть лет стоим в очереди, но ничего пока не дают. Говорят: вы не гражданин России. Но это же детям дается, не мне. Но, говорят, закон у нас такой», — рассказал мужчина агентству.

Аветисян с женой и пятью детьми жил в здании, принадлежавшем прежде предприятию, на котором трудился дедушка супруги. Затем дом был передан в собственность города, а семье было отказано в заключении договора социального найма.

26 января мужчина стал свидетелем пожара в частном доме и вытащил через окно троих детей: двух двенадцатилетних девочек и десятилетнего мальчика. Никто из них в результате не пострадал. Затем Аветисян отбуксировал в безопасное место припаркованный рядом с горящим зданием автомобиль.

В благодарность мужчине подарили огнетушитель.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|28.02.2019 15:08|

Детям Сирии Россия привозит гуманитарную помощь. На пакетах написано "Россия с вами".

Русских голодных детей кормит Красный крест.

Такого позора как сейчас никогда страна не знала.

Гость|28.02.2019 15:18|

Геворг молодец! Вот такие люди нужны обществу! Только государству видимо не очень..

Гость|28.02.2019 15:23|

нашему государству никто не нужен, не свои не чужие...

Гость|28.02.2019 15:41|

Какое то издевательство над человеком

Гость|28.02.2019 15:42|

penzainform.ru писал(a):

В благодарность мужчине подарили огнетушитель
Трещу :DDD Ай молодцы!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!