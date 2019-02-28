28.02.2019 | 14:29

В Екатеринбурге власти принудительно выселили на улицу многодетную семью Геворга Аветисяна, который в конце января спас троих детей из горящего дома, передает РИА Новости.

«Говорят, официально землю должны дать. Мы шесть лет стоим в очереди, но ничего пока не дают. Говорят: вы не гражданин России. Но это же детям дается, не мне. Но, говорят, закон у нас такой», — рассказал мужчина агентству.

Аветисян с женой и пятью детьми жил в здании, принадлежавшем прежде предприятию, на котором трудился дедушка супруги. Затем дом был передан в собственность города, а семье было отказано в заключении договора социального найма.

26 января мужчина стал свидетелем пожара в частном доме и вытащил через окно троих детей: двух двенадцатилетних девочек и десятилетнего мальчика. Никто из них в результате не пострадал. Затем Аветисян отбуксировал в безопасное место припаркованный рядом с горящим зданием автомобиль.

В благодарность мужчине подарили огнетушитель.