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В стране и мире | Планы массовых увольнений россиян опровергли

28.02.2019|14:16
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Минтруд в очередной раз опроверг сообщения в СМИ об ожидаемых массовых увольнениях россиян. Как говорится в сообщении ведомства, ситуация на рынке труда стабильная.

Как подчеркнули представители министерства, согласно закону о занятости работодатель должен уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения, но необязательно все работники будут уволены. «Часто происходит ситуация реорганизации или реструктуризации организации, в этом случае уволенные сотрудники займут новые рабочие места», — сообщили в министерстве.

Указано, что Минтруда еженедельно мониторит рынок труда на основе информации о планируемых увольнениях, которую представляют работодатели. Динамика, как сообщается, остается стабильной.

По данным на 19 февраля, в органах службы занятости было зарегистрировано 782,7 тысячи безработных, что на 2,2 процента меньше, чем годом ранее (800,6 тысячи человек). В феврале уровень регистрируемой безработицы в России был равен одному проценту от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет.

В сообщении напоминается, что в 2019-2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда не превысит 3,6 миллиона человек, как было в 2018 году. Общая безработица сохранится на уровне 4,7-4,8 процента.

В конце прошлого года «Известия» сообщили, что в начале 2019 года ожидается увольнение около 230 тысяч сотрудников, в первую очередь в финансовом секторе, транспортной сфере, а также производстве электрооборудования, машин, стройматериалов и добыче полезных ископаемых. В Минтруда выступили с опровержением этой информации, заявив, что некорректно говорить «о неких предновогодних сокращениях».

Источник — lenta.ru
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Гость|28.02.2019 14:26|

Как в Пензенской области установить Минимальный размер оплаты труда не менее

хотя бы десяти долларов в час

вот о чем нужно думать

и ведь это возможно осуществить практически при наличии ряда факторов

пятница

9:00-10:00

десять

долларов

10:00-11:00

десять

долларов

11:00-12:00

десять

долларов

12:00-13:00

десять

долларов

о б е д

14:00- 15:00

десять

долларов

15:00-16:00

десять

долларов

16:00-17:00

десять

долларов

Итого : семьдесят долларов за один рабочий день

а какая зарплата в Баден -Вюртемберге в Фленсбурге

в Германии вроде зарплата

порядка не менее 8,5 евро за один рабочий час

примерно так

пятница

9.00-10.00 8,5 евро

10.00-11.00 8,5 евро

11.00-12.00 8,5 евро

12.00-13.00 8,5 евро

13.00-14.00 обед

14.00-15.00 8,5 евро

15.00-16.00 8,5 евро

16.00-17.00 8,5 евро

Итого: 59,5 евро

а какая минимальная зарплата в час в день в Италии, Канаде, Германии, Дании, Швеции, Новой-Зеландии, Ирландии

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