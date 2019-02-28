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В стране и мире | Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина

28.02.2019|13:00
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «русофобскими потугами» намерения американских законодателей обнародовать данные о доходах Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 28 февраля.

«В последнее время законодатели Соединенных Штатов Америки предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу», — сказал Песков.

Он усомнился в том, что к подобным инициативам следует относиться серьезно.

Ранее в четверг конгрессмены потребовали от разведывательного сообщества США предоставить данные о размере доходов и имущества российского президента. Члены Палаты представителей подготовили законопроект под названием «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина», согласно которому разведчики должны собрать информацию о состоянии Путин и его сторонников.

Согласно доходной декларации, в 2017 году российский лидер заработал 18,7 миллиона рублей. Он владеет двумя квартирами площадью 77 и 153 квадратных метра и гаражом.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.02.2019 13:07|

Когда все расковыряют, а это стопудово, письков изречет:" этонемы, это бендероцы подкинули" и кисель с соловьем обоснуют.

Гость|28.02.2019 13:16|

penzainform.ru писал(a):

В последнее время законодатели Соединенных Штатов Америки предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу
Мы это сделать не можем, нас посадят или убьют, а американцы смогут.

Гость|28.02.2019 14:00|

Мы тоже предпочитаем заниматься проблемами Украины. И Сирии. И Венесуэлы.

Гость|28.02.2019 14:10|

Смехопанорама

Гость|28.02.2019 14:15|

penzainform.ru писал(a):

Он усомнился в том, что к подобным инициативам следует относиться серьезно.

А, вдруг найдут на счету 5 кг золота? Придется пересматривать выборы.

Гость|28.02.2019 14:17|

Как только узнают, нам интернет отрубят)

Гость|28.02.2019 14:20|

Гость писал(a):

Как только узнают, нам интернет отрубят)

Будем слушать детекторный приемник.

Имя: Гость
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