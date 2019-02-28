28.02.2019 | 13:00

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «русофобскими потугами» намерения американских законодателей обнародовать данные о доходах Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 28 февраля.

«В последнее время законодатели Соединенных Штатов Америки предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу», — сказал Песков.

Он усомнился в том, что к подобным инициативам следует относиться серьезно.

Ранее в четверг конгрессмены потребовали от разведывательного сообщества США предоставить данные о размере доходов и имущества российского президента. Члены Палаты представителей подготовили законопроект под названием «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина», согласно которому разведчики должны собрать информацию о состоянии Путин и его сторонников.

Согласно доходной декларации, в 2017 году российский лидер заработал 18,7 миллиона рублей. Он владеет двумя квартирами площадью 77 и 153 квадратных метра и гаражом.