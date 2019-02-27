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В стране и мире | Зависимость россиян от государства достигла пика

27.02.2019|13:47
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Доля социальных выплат в доходах россиян по итогам 2018 года выросла до максимального за постсоветский период показателя — 19,4 процента, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам опрошенных изданием экспертов, это, с одной стороны, демонстрирует активизацию социальной политики государства и поддержки уровня пенсий, с другой — падение других доходов. Таким образом, россияне стали еще больше зависеть от государства.

Наряду с этим доля доходов от предпринимательства оказалась минимальной с 1992 года — 7,5 процента, доля доходов от собственности — 4,9 процента, что ниже, чем в 2013-2017 годах. Доля зарплат в доходах увеличилась до 66,2 процента.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам инвестиционного форума в Сочи поручил провести анализ доходов россиян и предложить меры по их увеличению.

По оценке Росстата, доходы россиян падают уже пятый год подряд. Последний раз реальные доходы россиян поднялись в 2013-м — тогда за год они выросли на четыре процента.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.02.2019 14:33|

penzainform.ru писал(a):

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам инвестиционного форума в Сочи поручил провести анализ доходов россиян и предложить меры по их увеличению.
Я так понимаю, господин премьер пошлет всех бизнесом заниматься, как учителей уже послал?

Гость|27.02.2019 15:12|

Дорвавшиеся до власти паразиты продолжают дело своих предшественников!

Имя: Гость
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