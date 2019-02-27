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В стране и мире | В России появится новая дешевая ипотека

27.02.2019|16:52
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Ипотечные кредиты на приобретение нового жилья для россиян, проживающих в ветхих и аварийных постройках, планируется выдавать на льготных условиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минстроя России Владимира Якушева.

«Что касается субсидированной ипотеки, мы все-таки будем ориентироваться на процентную ставку 5-6 процентов, не более», — сказал министр. «Иначе смысла нет, люди просто не потянут», — добавил он.

Глава Минстроя России отметил также, что новая федеральная программа по расселению аварийного жилищного фонда стартует в стране в 2019 году. На программу выделено 423 миллиарда рублей, большая часть этих средств поступает из федерального бюджета.

27 февраля стало известно также о поручении президента Владимира Путина правительству и Банку России относительно ипотеки в стране. Глава государства распорядился принять меры для снижения средней ставки по ипотечным кредитам до восьми процентов годовых, а также внести в законодательство поправки об ипотечных каникулах для заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию. Еще одним поручением стало продление субсидированной ставки для семей с двумя и более детьми на весь срок кредитования.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.02.2019 18:21|

Дешевая ипотека это типа удавки со стразами, смазанной не мылом, а хедэншолдэрсом?

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