27.02.2019 | 16:26

Большинство россиянок стали рожать первого ребенка в возрасте от 26 до 35 лет. На более ранний возраст приходится только 45 процентов первых рождений. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

«Статистика складывается таким образом, что если в 2000-х рождение детей в возрасте до 25 лет включительно составляла 60 процентов, то в 2017-м — 45 процентов», — сказала Голикова.

Она добавила, что из-за смещения возрастной границы первых рождений сокращается потенциал вторых и последующих рождений.

По ее словам, это связано с желанием будущих матерей получить образование и хорошо оплачиваемую работу.

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