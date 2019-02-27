27.02.2019 | 16:25

Президент России Владимир Путин потребовал не брать налог на доход (НДФЛ) с государственных единовременных выплат учителям и врачам, участвующим в программах «Земский доктор» и «Земский учитель». Как сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», глава государства сказал об этом на совещании с правительством.

Переехавшим в села по программе «Земский доктор» врачам полагаются выплаты в размере одного миллиона и 500 тысяч рублей, но в реальности суммы выходят меньше, поскольку из этих денег удерживают НДФЛ.

«Зачем мы это делаем?» — задался вопросом президент. По его мнению, надо либо предусмотреть налог в составе выплат, либо освободить эти выплаты от налога.

Первый вице-премьер Антон Силуанов сообщил, что выплаты предлагается освободить от уплаты НДФЛ. Это, как уточнил Путин, коснется как врачей, так и учителей.

В послании Федеральному собранию президент призвал ввести для учителей, переехавших в сельскую местность, меры поддержки, аналогичные программе «Земский доктор». Ее планируется запустить в 2020 году.

Ранее Путин предложил снять возрастные ограничения для программы «Земский доктор», чтобы выплаты при переезде смогли получать и специалисты старше 50 лет.

«Земский доктор» был запущен в 2012 году. В рамках программы специалист получает единовременное пособие и обязуется отработать на новом месте не менее пяти лет.