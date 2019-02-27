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В стране и мире | Названа главная причина смерти российских женщин

27.02.2019|16:23
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Злокачественные и доброкачественные опухоли стали основной причиной смерти женщин в России, передает RT со ссылкой на статистику Росстата.

По подсчетам ведомства, в 2017 году из-за новообразований умерли 19,6 тысячи женщин трудоспособного возраста (с 16 до 54 лет).

Второй причиной смертности стали болезни системы кровообращения, от которых скончались 18,9 тысячи женщин. На третьем месте — внешние причины (насилие, аварии и несчастные случаи), от которых погибли 15,8 тысячи россиянок.

9,2 тысячи женщин умерли от болезни органов пищеварения, 8,1 тысячи — от инфекционных и паразитарных заболеваний. Всего в 2017 году скончались 82,6 тысячи россиянок трудоспособного возраста.

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что причиной смерти большинства трудоспособных мужчин в России является алкоголь. «70 процентов — это алкоголь-ассоциированная смертность, причем не только острая, но накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь», — сказала она.

Второй распространенной причиной смертности мужчин министр назвала курение.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.02.2019 16:30|

пальму ням-ням

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