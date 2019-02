27.02.2019 | 13:50

МИД Индии признал потерю истребителя МиГ-21, уточнив, что это произошло в воздушном бою с пакистанской авиацией в районе Кашмира. Об этом со ссылкой на официального представителя министерства Равиша Кумара сообщает ТАСС.

Дели не имеет информации о судьбе пилота и проверяет утверждения о его взятии в плен.

Также Кумар подтвердил, что индийская авиация сбила пакистанский самолет, передает The Independent. Тип уничтоженной техники дипломат не уточнил, но в Исламабаде сообщали, что это не F-16, о чем ранее писало издание The Times of India.

В пакистанской армии заявляют о двух уничтоженных индийских самолетах и двух задержанных пилотах. В Twitter циркулируют видеозаписи, на которых запечатлен якобы допрос одного из летчиков, но в Индии этот ролик называют фейком.

Исламабад подчеркивает, что не желает новой эскалации конфликта с Дели и не хочет вступать в войну. Вместе с тем изданию The Times of India стало известно, что пакистанский премьер-министр Имран Хан созвал совещание с командованием ядерными силами.

Воздушный бой произошел на следующий день после того, как индийская авиация нанесла удар по лагерю террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира, пишет ТАСС. Эта группировка взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмир теракт, в результате которого погибли 45 человек.