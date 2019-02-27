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В стране и мире | Индия и Пакистан устроили воздушный бой

27.02.2019|13:50
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МИД Индии признал потерю истребителя МиГ-21, уточнив, что это произошло в воздушном бою с пакистанской авиацией в районе Кашмира. Об этом со ссылкой на официального представителя министерства Равиша Кумара сообщает ТАСС.

Дели не имеет информации о судьбе пилота и проверяет утверждения о его взятии в плен.

Также Кумар подтвердил, что индийская авиация сбила пакистанский самолет, передает The Independent. Тип уничтоженной техники дипломат не уточнил, но в Исламабаде сообщали, что это не F-16, о чем ранее писало издание The Times of India.

В пакистанской армии заявляют о двух уничтоженных индийских самолетах и двух задержанных пилотах. В Twitter циркулируют видеозаписи, на которых запечатлен якобы допрос одного из летчиков, но в Индии этот ролик называют фейком.

Исламабад подчеркивает, что не желает новой эскалации конфликта с Дели и не хочет вступать в войну. Вместе с тем изданию The Times of India стало известно, что пакистанский премьер-министр Имран Хан созвал совещание с командованием ядерными силами.

Воздушный бой произошел на следующий день после того, как индийская авиация нанесла удар по лагерю террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира, пишет ТАСС. Эта группировка взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмир теракт, в результате которого погибли 45 человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.02.2019 14:14|

"Он мою защиту разрушает,

Старую, индийскую в момент,

Это, чем то, мне напоминает

Индо-пакистанский инциндент."

В. Высоцкий

Гость|27.02.2019 15:16|

"Хорошую религию придумали индусы,

Что,ты,отдав концы не умираешь насовсем."

В.Высоцкий.

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