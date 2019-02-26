26.02.2019 | 15:18

Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима опубликовал в своем аккаунте в Twitter рассказ о том, как его студию Kojima Productions посетил российский иллюстратор Илья Кувшинов. В комментариях русскоязычные пользователи выразили восхищение тем, что знаменитый дизайнер встретился с жителем Пензы.

«Гениальный иллюстратор Илья Кувшинов посетил Kojima Productions. Он принес так много подарков, большое спасибо за то, что оставил свою подпись и рисунок рядом с режиссером Эдгаром Райтом», — говорится в публикации.

Геймдизайнер также опубликовал фотографию c автографом россиянина и подарки от иллюстратора. Под публикацией японца появилось множество комментариев на русском языке. Многие из них напоминают Кодзиме о том, что считают его гением. «Гениальный Кодзима заценил гениального иллюстратора. Гениально!» — отметил один из комментаторов.