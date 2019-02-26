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В стране и мире | Японский «гений» восхитился иллюстратором из Пензы и порадовал россиян

26.02.2019|15:18
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Японский геймдизайнер Хидэо Кодзима опубликовал в своем аккаунте в Twitter рассказ о том, как его студию Kojima Productions посетил российский иллюстратор Илья Кувшинов. В комментариях русскоязычные пользователи выразили восхищение тем, что знаменитый дизайнер встретился с жителем Пензы.

«Гениальный иллюстратор Илья Кувшинов посетил Kojima Productions. Он принес так много подарков, большое спасибо за то, что оставил свою подпись и рисунок рядом с режиссером Эдгаром Райтом», — говорится в публикации.

Геймдизайнер также опубликовал фотографию c автографом россиянина и подарки от иллюстратора. Под публикацией японца появилось множество комментариев на русском языке. Многие из них напоминают Кодзиме о том, что считают его гением. «Гениальный Кодзима заценил гениального иллюстратора. Гениально!» — отметил один из комментаторов.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.02.2019 15:23|

penzainform.ru писал(a):

Японский «гений» восхитился иллюстратором из Пензы и порадовал россиян 1
Что еще за "россиян 1"? Это новый ракетный комплекс "россиян 1"?

Имя: Гость
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