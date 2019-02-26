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В стране и мире | Власти Дагестана отреклись от возмутившего Нурмагомедова спектакля

26.02.2019|12:29
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Министерство культуры Дагестана не имеет отношения к спектаклю «Охота на мужчин», который поставили 23 февраля в Махачкале. Об этом на своей странице в Instagram написал общественный деятель и бывший кандидат в мэры Махачкалы Булач Чанкалаев.

Рассказывая об итогах встречи с министром по национальной политике и делам религий республики Татьяной Гамалей, он подчеркнул, что глава ведомства не была в курсе мероприятия.

«В общем поговорили обо всем, и самый главный итог нашего разговора — это то, что впредь министерство будет мониторить мероприятия и подобное не повторится», — заверил он и добавил, что мероприятие носило коммерческий характер.

«Охота на мужчин» — спектакль режиссера Владимира Моташнева. По сюжету, замужняя героиня (актриса Анна Михайловская) встречает «молодого интеллигента», после чего в его жизни начинается «полный хаос». Постановку показали в Махачкале 23 февраля.

С резкой критикой спектакля выступил боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов. В частности, его возмутила сексуальная сцена. Он обратился к мужчинам Дагестана с призывом начать «наводить порядок». По мнению бойца, в противном случае положение республики «будет только ухудшаться». Нурмагомедов уверен, что подобное мероприятие в республике не стоит организовывать.

После этого актер спектакля — Иван Жидков — принес дагестанцам извинения. «От лица творческой группы проекта приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю», — приводит его слова Sports.ru. Жидков подчеркнул, что на сцене была поставлена классическая итальянская пьеса, которая играется по всему миру уже много лет, а постельная сцена была частью произведения. «Мы не подозревали, что она может вызвать такой резонанс», — признался он и добавил, что в его адрес поступают угрозы. «То, что произошло, думаю, заставит задуматься о цензуре многих, кто захочет организовать концерт или спектакль в Дагестане», — подытожил актер.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.02.2019 12:36|

penzainform.ru писал(a):

С резкой критикой спектакля выступил боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов.
Срочно назначить его министром культур-мультур.

Гость|26.02.2019 13:03|

И вообще нечего им показывать спектакли, лишние соблазны правоверным не нужны. Пусть ходят в мечеть и на кулачные бои.

Гость|26.02.2019 13:03|

Ну хоть кто-то начал бороться с пошлятиной на сцене.

Гость|26.02.2019 13:06|

у чурок свои законы

Имя: Гость
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