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В стране и мире | Россиянам вернут льготы на покупку автомобилей

26.02.2019|15:07
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Социальные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» возобновят с 1 марта. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщается в понедельник, 25 февраля, на сайте Кремля.

«Мы согласовали в правительстве объем бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», — отметил глава Минпромторга.

Он отметил, что в 2018 году автомобильный рынок в России подрос: отечественные производители выпустили 1,7 миллиона машин — это на 14 процентов больше, чем годом ранее.

Программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» действовали с 1 января 2018-го года. Они давали определенным категориям россиян скидку 10 процентов от стоимости машины. Жителям Дальневосточного федерального округа могли уступить 25 процентов. Первый вариант предназначался для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, второй был доступен любому совершеннолетнему россиянину.

Источник — lenta.ru
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