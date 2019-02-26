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В стране и мире | Российское правительство взялось за колбасу

26.02.2019|15:11
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Правительство решило провести масштабную проверку мяса птицы, вареной колбасы, сыров и сырных продуктов. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Составить список торговых марок и производителей для отбора и лабораторных исследований вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству.

По итогам проверки планируется получить объективную картину, уточнить долю фальсификата и уровень антибиотиков в продуктах животного происхождения. Как сообщили два федеральных чиновника, данные и методики Россельхознадзора и Роспотребнадзора порой не совпадают, поэтому принято решение провести совместную проверку.

На Роскачество возложены отбор, программа испытаний и объединение информации. О результатах доложат в правительство. Как сообщил представитель Минсельхоза, проверочные мероприятия должны помочь повысить качество продуктов.

В 2018 году, по оценкам Россельхознадзора, 21,6 процента молока и молочной продукции и 20 процентов мясной продукции не соответствовали стандартам. Осенью 2018 года Роскачество проверило 40 марок докторской колбасы. Оказалось, что все они соответствовали стандартам по микробиологическим показателям. Также, вопреки ожиданиям, в составе докторской не обнаружилось бумаги и мяса несельскохозяйственных животных.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.02.2019 15:25|

поздновато

Гость|26.02.2019 15:28|

penzainform.ru писал(a):

повысить качество продуктов
penzainform.ru писал(a):
повысить качество продуктов
может только конкуренция

а конкуренции небудет потомучто если она была бы необходима

она бы появилась уже

и было бы качественное пиво

качественное винцо

и чистенький спирт

а так тока непонятное изделие колбаса пропитанное непонятным жиром

Гость|26.02.2019 15:35|

penzainform.ru писал(a):

Российское правительство взялось за колбасу
а как до этого они делали? сидя нужду справляли, на манер женщин?

и почему "колбасу" не в кавычках...?

Гость|26.02.2019 15:38|

penzainform.ru писал(a):

О результатах доложат
penzainform.ru писал(a):
О результатах доложат
penzainform.ru писал(a):
О результатах доложат
ага

чаво там докладывать

Товарищ Гиппократ вроде сказал

Скажи что ты ешь и я скажу чем болеешь

еда сплошь и рядом масло пальмовое гидрогенизированное изделие

чем питаться непонятно

хорошо хоть скоро трава зеленая полезет и червяки в земле жирные с палец толщиной

картошку сажать нельзя на огородах или чаво

картошку продавать нельзя с ведра или чаво

в лесу деревья пилить нельзя или чаво

в речке рыбу ловить нельзя или как

Гость|26.02.2019 15:42|

penzainform.ru писал(a):

В 2018 году, по оценкам Россельхознадзора, 21,6 процента молока и молочной продукции и 20 процентов мясной продукции не соответствовали стандартам.
ну и чаво дальше было сделано

Гость|26.02.2019 15:44|

сыры можно вообще непроверять

есть тока одна две марки сыра так назовем бюджетного ценового

которая более менее по вкусу напоминает ранние сорта производимые на территоррии

Гость|26.02.2019 15:46|

penzainform.ru писал(a):

Правительство решило провести масштабную проверку мяса птицы, вареной колбасы, сыров и сырных продуктов.
ну и приехали бы всей комиссией правительственной на Суре и пошли бы в Пензенские магазины и отведали бы сыров и колбас и сосисок и сарделек

Гость|26.02.2019 15:49|

торты вкусняшка

ням -ням

из крема

самые лучшие торты из Нижнего-Ломова

Гость|26.02.2019 15:51|

penzainform.ru писал(a):

поэтому принято решение провести совместную проверку.
непроверки необходимо проводить а ввести обязательный ГОСТ что колбаса должна быть из мяса а сыр из настоящего молока без всяких пальмовых масел и жиров

Гость|26.02.2019 15:53|

короче тока одни проверки

Гость|26.02.2019 15:54|

давным давно уже перестал покупать колбасу

Гость|26.02.2019 15:59|

Достанут из широких штанин производителя и на проверку. Одна соя, костная мука, 0,001грамма мяса, и живут же люди с таким добром и неплохо живут.

Имя: Гость
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