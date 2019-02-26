Российское правительство взялось за колбасу

26.02.2019 | 15:11

Правительство решило провести масштабную проверку мяса птицы, вареной колбасы, сыров и сырных продуктов. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Составить список торговых марок и производителей для отбора и лабораторных исследований вице-премьер Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству.

По итогам проверки планируется получить объективную картину, уточнить долю фальсификата и уровень антибиотиков в продуктах животного происхождения. Как сообщили два федеральных чиновника, данные и методики Россельхознадзора и Роспотребнадзора порой не совпадают, поэтому принято решение провести совместную проверку.

На Роскачество возложены отбор, программа испытаний и объединение информации. О результатах доложат в правительство. Как сообщил представитель Минсельхоза, проверочные мероприятия должны помочь повысить качество продуктов.

В 2018 году, по оценкам Россельхознадзора, 21,6 процента молока и молочной продукции и 20 процентов мясной продукции не соответствовали стандартам. Осенью 2018 года Роскачество проверило 40 марок докторской колбасы. Оказалось, что все они соответствовали стандартам по микробиологическим показателям. Также, вопреки ожиданиям, в составе докторской не обнаружилось бумаги и мяса несельскохозяйственных животных.