26.02.2019 | 15:04

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обычной практикой стажировку своей дочери Елизаветы в Европейском парламенте (ЕП), сообщает «Интерфакс».

«Здесь речь идет об обычной студентке и обычной практике», — сказал он, отказавшись от других комментариев.

Стажировка 21-летней Песковой в аппарате французского евродепутата от «Национального фронта» Эмерика Шопрада вызвала нападки со стороны коллег последнего, рассказывал политик. Он подчеркнул, что девушка имеет полное право на такую деятельность, поскольку получает высшее образование во Франции. По словам Шопрада, студентка не имеет доступа к секретным сведениям и не посещает закрытые заседания.

С критикой по поводу стажировки Песковой выступила, в частности, депутат ЕП Сандра Калниете. «Это нарушение общих правил безопасности», — сказала латвийский политик в беседе с журналистами «Радио Свобода», отметив, что видит причину сложившейся ситуации в небрежности со стороны компетентных органов Европарламента. Другой евродепутат, Пятрас Ауштрявичюс, счел присутствие дочери пресс-секретаря российского лидера в ЕП «большим стыдом».

Елизавета Пескова, по ее словам, переехала в Париж в 11 лет для учебы, впоследствии поступила в бизнес-школу, где стала изучать маркетинг.