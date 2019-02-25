25.02.2019 | 16:38

Россия опустится в рейтинге стран по точности предсказания прогноза погоды из-за недостаточного государственного финансирования синоптиков. Об этом в программе «Поздняков» на НТВ заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.

«Мы в ближайшие годы, если не будет кардинального изменения финансирования, будем опускаться сначала на девятое место, потом на десятое, на одиннадцатое», — сообщил он, отметив, что СССР входил в первую тройку государств аналогичного рейтинга, поскольку советский Гидрометцентр имел орбитальную группировку из 47 спутников.

Яковенко подчеркнул, что в настоящий момент Россия находится на «шестом-седьмом» месте из-за того, что сегодня у синоптиков в общей сложности девять спутников и им приходится обращаться за помощью к иностранным коллегам.

«Если нас отключат от группировки иностранной, которую мы сейчас имеем, то у нас будут просто огромные проблемы. Потому что мы сможем видеть точки только на территории России. Все, что находится по "шарику" для прогноза, мы видеть не будем», — сказал он.

Также глава Росгидромета рассказал, что синоптикам нужно развивать наблюдательную сеть, плавающие буи и самолетное наблюдение, однако руководство авиакомпаний, по его словам, не собирается тратить по несколько тысяч долларов на специальное оборудование. Дороже всего обходится закупка буев, анализ данных с помощью которых дает «стопроцентное прогнозирование». Один буй стоит до 3 миллионов долларов, отметил Яковенко.

По его словам, ущерб российской экономике от опасных погодных явлений составляет 80-90 миллиардов рублей ежегодно.