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В стране и мире | Иностранцам станет проще въехать в Россию

25.02.2019|16:39
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Президент России Владимир Путин поручил упростить процедуру выдачи виз иностранцам. Об этом говорится в перечне поручений по итогам форума организации «Деловая Россия», опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства поручил МИД, МВД, ФСБ и Ростуризму до 31 марта представить положения об упрощении порядка оформления туристических виз. Также в документе говорится о расширении практики оформления электронных разрешительных документов.

Ответственными российский лидер назначил глав соответствующих ведомств: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, директора ФСБ Александра Бортникова и главу Ростуризма Зарину Догузову.

Ранее в феврале Путин поддержал расширение опыта краткосрочного безвизового въезда в различные регионы страны. Помимо этого, он одобрил идею использования электронных виз и добавил, что считает себя сторонником подобных инициатив, подчеркнув, что также необходимо учитывать позицию МИД.

Источник — lenta.ru
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