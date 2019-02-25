25.02.2019 | 16:39

Президент России Владимир Путин поручил упростить процедуру выдачи виз иностранцам. Об этом говорится в перечне поручений по итогам форума организации «Деловая Россия», опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства поручил МИД, МВД, ФСБ и Ростуризму до 31 марта представить положения об упрощении порядка оформления туристических виз. Также в документе говорится о расширении практики оформления электронных разрешительных документов.

Ответственными российский лидер назначил глав соответствующих ведомств: министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, директора ФСБ Александра Бортникова и главу Ростуризма Зарину Догузову.

Ранее в феврале Путин поддержал расширение опыта краткосрочного безвизового въезда в различные регионы страны. Помимо этого, он одобрил идею использования электронных виз и добавил, что считает себя сторонником подобных инициатив, подчеркнув, что также необходимо учитывать позицию МИД.