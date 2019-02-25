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В стране и мире | Директора московской школы избили в кабинете металлическим прутом

25.02.2019|14:05
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В одной из московских школ на директора напал неизвестный, пришедший к ней на прием. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Женщину избили металлическим прутом.

По информации телеканала, нападавшего удалось задержать. Подробности случившегося устанавливаются.

По информации Пятого канала, пострадавшая — Любовь Егорова. Напавшего на нее злоумышленника сотрудники школы смогли задержать до приезда полиции. Егорову осмотрели врачи, официальной информации насчет случившегося пока не поступало.

Радиостанция «Говорит Москва» уточняет, что инцидент произошел в школе №2109. В учебном заведении проводится проверка, ученики сообщили, что в здании работают полицейские.

В мае 2018 года выпускник напал с ножом на директора школы в селе Новоберезовское Забайкальского края. Ему якобы не понравилась характеристика, которую учащемуся написал директор школы, поэтому он и совершил нападение. Пострадавший оказался в реанимации.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.02.2019 14:41|

Опять поди в Масквабаде голубоглазые блондины хулиганят..

Гость|25.02.2019 15:13|

Это в москве избили, директора! А представьте, что будет с рядовым учителем в пензенской деревне!? Лучше уж на кассе сидеть, здоровье дороже миллиона)

Гость|25.02.2019 15:14|

взятку навалил))))))

Имя: Гость
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