25.02.2019 | 14:05

В одной из московских школ на директора напал неизвестный, пришедший к ней на прием. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Женщину избили металлическим прутом.

По информации телеканала, нападавшего удалось задержать. Подробности случившегося устанавливаются.

По информации Пятого канала, пострадавшая — Любовь Егорова. Напавшего на нее злоумышленника сотрудники школы смогли задержать до приезда полиции. Егорову осмотрели врачи, официальной информации насчет случившегося пока не поступало.

Радиостанция «Говорит Москва» уточняет, что инцидент произошел в школе №2109. В учебном заведении проводится проверка, ученики сообщили, что в здании работают полицейские.

В мае 2018 года выпускник напал с ножом на директора школы в селе Новоберезовское Забайкальского края. Ему якобы не понравилась характеристика, которую учащемуся написал директор школы, поэтому он и совершил нападение. Пострадавший оказался в реанимации.