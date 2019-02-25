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В стране и мире | Бабушке вернули потерянную сумочку спустя 65 лет

25.02.2019|16:42
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Пожилой американке вернули потерянную в старшей школе сумочку. Об этом сообщает информационный портал Inside Edition.

В январе строители сносили здание учебного заведения, расположенное в городе Джефферсонвилл, штат Индиана. Во время работ они обнаружили небольшую потертую сумочку. Внутри нее лежало удостоверение личности на имя Марты Ины Ингем (Martha Ina Ingham). Рабочие опубликовали объявление о находке в социальных сетях в надежде, что сама владелица сумочки или ее родственники откликнутся.

Один из родственников Ингем действительно заметил пост и связался с 82-летней женщиной, живущей во Флориде, за тысячу километров от Джефферсонвилла. К концу февраля ей доставили находку.

Внутри потерянной 65 лет назад сумочки оказались губная помада, эстафетная лента и пустая упаковка от жевательной резинки. Однако самой интересной находкой Ингем считает письмо — приглашение на выпускной бал от влюбленного в нее старшеклассника.

«Дорогая Марти, я слышал, что Пол позвал тебя на бал. Но если он не звал, то я бы очень хотел пригласить тебя», — говорилось в послании. Получательница призналась, что в итоге пошла на выпускной не с отправителем письма или Полом, а с третьим кавалером.

«Находка пробудила во мне столько воспоминаний и мыслей о людях, о которых я не слышала годами. Это был интересный опыт. Это вещи из той моей жизни, о которой я уже давно забыла», — отметила Ингем и поблагодарила строителей.

Источник — lenta.ru
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